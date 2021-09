https://it.sputniknews.com/20210903/missione-fallita-razzo-alpha-firefly-esplode-in-volo-sulla-california-poco-dopo-il-lancio---video-12774533.html

Missione fallita: Razzo Alpha Firefly esplode in volo sulla California poco dopo il lancio - Video

Missione fallita: Razzo Alpha Firefly esplode in volo sulla California poco dopo il lancio - Video

Il razzo Alpha della compagnia aerospaziale americana Firefly Aerospace è esploso in volo nel tardo pomeriggio di ieri (prime ore di oggi, venerdì 3 settembre... 03.09.2021, Sputnik Italia

Il Firefly Alpha, veicolo di lancio non riutilizzabile a due stadi, sviluppato dalla compagnia aerospaziale americana Firefly Aerospace per competere nel mercato commerciale del lancio di piccoli satelliti, è esploso in volo durante il suo viaggio inaugurale giovedì per un motivo non specificato. Online sono emersi diversi filmati dell'incidente, in cui si vede il razzo, concepito per entrare in orbita, assumere una traiettoria inconsueta prima di esplodere improvvisamente.Secondo la compagnia, l'esplosione sarebbe avvenuta circa due minuti e mezzo dopo il decollo dalla Vandenberg Space Force Base, in California, a causa di un'anomalia verificatasi quando il vettore si trovava sull’Oceano Pacifico al largo della costa della California.La società ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l'esplosione, affermando che indagheranno sulle cause dell’incidente di modo che l’inconveniente non si ripeta più in futuro.Alcuni dei residenti di Orcutt, circa 35mila abitanti, nella contea di Santa Barbara, hanno affermato che, mezz'ora dopo l'esplosione, i pezzi del vettore stavano ancora cadendo al suolo.

raus jUEde Strano. Un vettore civile che parte da una base atomica militare. Mi sa più di test anti missile camuffato. E a quanto pare con successo. 1

Irina Derefko Già...... 0

