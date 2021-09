https://it.sputniknews.com/20210903/massiccia-tempesta-solare-puo-causare-un-blackout-globale-di-internet-lo-rivela-una-ricerca-12760302.html

Massiccia tempesta solare può causare un blackout globale di Internet, lo rivela una ricerca

Un'espulsione di massa coronale (CME), popolarmente conosciuta come tempesta solare, è un'espulsione direzionale di una grande massa di particelle altamente... 03.09.2021, Sputnik Italia

scienza e tech

Nella ricerca, Sangeetha Abdu Jyothi dell'Università della California, ha osservato che le infrastrutture Internet locali e regionali sarebbero a basso rischio di danni durante le tempeste solari estreme, in quanto utilizzano principalmente le fibre ottiche.Jyothi ha rivelato alla conferenza SIGCOMM 2021 sulla comunicazione dei dati della scorsa settimana, che se dovesse verificarsi una tempesta solare massiccia, allora trasformerebbe il mondo digitale.In un'intervista con WIRED, Abdu Jyothi ha sottolineato che il mondo è impreparato alle ripercussioni di un tale evento.I ricercatori hanno aggiunto che anche i ripetitori utilizzati per collegare i cavi in fibra ottica sottomarini potrebbero andare offline durante una tempesta solare. Questo sarebbe sufficiente a creare un blackout di Internet per coloro che si affidano solo a Internet proveniente dai cavi sottomarini.Gravi tempeste solari sono state osservate nel 1859, nel 1921 e la più recente nel 1989. Quella del 1989 ha messo fuori uso la rete elettrica di Hydro-Quebec, causando un blackout di nove ore nel nord-est del Canada.

