https://it.sputniknews.com/20210903/lega-fuori-dal-governo-salvini-risponde-dopo-il-si-allobbligo-vaccinale-di-draghi-12771026.html

Lega fuori dal governo? Salvini risponde dopo il ‘Sì’ all'obbligo vaccinale di Draghi

Lega fuori dal governo? Salvini risponde dopo il ‘Sì’ all'obbligo vaccinale di Draghi

Il capo politico della Lega, Matteo Salvini, risponde a chi gli chiede se usciranno dal governo, ora che anche Mario Draghi ha esplicitamente affermato di... 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T15:29+0200

2021-09-03T15:29+0200

2021-09-03T16:20+0200

matteo salvini

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566832_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1afb845c4345a64aabeec7ac8534242d.jpg

Salvini cerca di spostare l’attenzione dal no al green pass, che il senatore Claudio Borghi (Lega) è riuscito a far passare in Commissione alla Camera, agli altri temi politici come “tutte le riforme necessarie, dal fisco alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla concorrenza, con l'obiettivo di utilizzare al meglio i fondi europei del PNRR”.Però, aggiunge il capo del Carroccio, “ciò non toglie che, in caso di divergenze su singoli provvedimenti, la Lega confermerà in Parlamento le sue posizioni di sempre, evidentemente diverse da quelle della sinistra, su temi come aumento delle tasse, immigrazione, taglio delle pensioni e obbligo vaccinale (che non esiste in nessun Paese europeo)”.Amore per l’ItaliaSalvini conferma che se la Lega è in questo governo di unità nazionale, è perché ama l’Italia.E poi l’affondo sul reddito di cittadinanza, per fare un torto agli ex compagni di governo grillini: “E se in Parlamento si troverà una maggioranza per modificare, o addirittura cancellare, il Reddito di Cittadinanza, tutti ne dovranno prendere atto”.

https://it.sputniknews.com/20210903/rasi-ex-direttore-ema-il-governo-potrebbe-imporre-lobbligo-vaccinale-anche-subito-volendo-12765897.html

https://it.sputniknews.com/20210902/mario-draghi-e-favorevole-allobbligo-vaccinale-si-12761798.html

Donato Galli Asin che raglia, ancor di più. 1

Alessandro Campesi Can che abbaia, non morde. 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo salvini, politica italiana