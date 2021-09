https://it.sputniknews.com/20210903/la-popolarita-di-biden-crolla-al-43-dopo-gli-eventi-in-afghanistan-12774001.html

La popolarità di Biden crolla al 43% dopo gli eventi in Afghanistan

La popolarità di Biden è di 6 punti percentuali al di sotto della rilevazione di agosto di NPR, quando l'inquilino della Casa Bianca poteva contare sul 49% dei consensi dei suoi concittadini, riporta The Hill.Biden riscuote consenso in particolare tra l'elettorato indipendente e i democratici.Il 36% degli indipendenti approva il lavoro di Biden, rispetto al 55% che non lo gradisce. Allo stesso tempo, l'85% dei democratici approva l'amministrazione Biden, rispetto al 13% che mostra delusione per il lavoro del presidente.La popolarità del presidente è scesa al di sotto del 50% in diversi sondaggi, dopo che i talebani* hanno rovesciato il governo afghano filo-occidentale a metà agosto, costringendo ad accelerare il ritiro dal Paese delle forze occidentali.Crisi afghanaLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente ad agosto, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane e Nato dal Paese. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

