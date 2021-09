https://it.sputniknews.com/20210903/il-segreto-di-una-buona-colazione-per-il-rientro-a-scuola-12760115.html

Il segreto di una buona colazione per il rientro a scuola

Il segreto di una buona colazione per il rientro a scuola

Il nuovo anno scolastico sta per iniziare in molti Paesi. Una nutrizionista parla degli alimenti che aiuteranno i tuoi piccoli a svegliare il cervello e a... 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T07:11+0200

2021-09-03T07:11+0200

2021-09-03T07:11+0200

alimentazione

cibo

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/12760188_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e9cee1beff7d29d3aa0e0791898b8b3d.jpg

La colazione dovrebbe avere più calorie del pranzo e della cena, afferma la dietista russa Margarita Koroliova in un'intervista al media Narodnie Novosti. I carboidrati complessi (presenti in cereali, legumi, patate, pane e pasta integrali), uniti a carboidrati semplici, grassi e proteine, sono parte essenziale di una colazione sana ed energetica. Ci aiutano a spendere energia in modo più equilibrato. Per quanto riguarda la porzione di latte, non deve superare i 330 millilitri. In questo modo, fornirà al corpo tutti i nutrienti necessari senza danneggiare lo stomaco. Se ai tuoi figli piace il cibo da fast food, si può preparare un sano hamburger con pane integrale e verdure grigliate al posto della carne.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, cibo, scuola