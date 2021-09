https://it.sputniknews.com/20210903/il-primo-ministro-giapponese-yoshihide-suga-si-dimette-dopo-calo-di-consensi-per-la-gestione-covid-12765132.html

Giappone, il primo ministro Yoshihide Suga si dimette dopo il calo di consensi per la gestione Covid

A poco meno di un anno dal suo governo e proprio mentre il suo partito, il Liberal Democratico, si prepara alla campagna per le elezioni presidenziali del 29... 03.09.2021, Sputnik Italia

Suga era stato capo segretario di gabinetto dell'allora primo ministro Shinzo Abe per più di sette anni, vincendo poi la corsa alla leadership del partito lo scorso anno contro Kishida e l'ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, divenendo capo del Governo il 16 settembre 2020, succedendo allo stesso Abe che si era dimesso per motivi di salute.Suga aveva precedentemente annunciato la sua offerta per un secondo mandato come capo del partito, poiché il suo mandato attuale scade il 30 settembre. Tuttavia, un forte calo di consensi lo ha costretto a rinunciare al piano.Prolungare lo stato di emergenza COVID-19 a Tokyo e addirittura espanderlo per coprire 21 delle 47 prefetture del Giappone, mentre gli ospedali, nonostante le restrizioni e le chiusure, continuavano ad andare sempre più sotto pressione, ha comportato un calo di fiducia che ha consigliato il Primo ministro a desistere dal presentarsi ad ulteriori candidature.Il tasso di approvazione per il suo governo era di oltre il 60 per cento all’atto del suo insediamento, diminuendo, tuttavia, gradatamente, ma inesorabilmente, fino a quasi dimezzarsi (31,8% secondo un sondaggio di Kyodo News) man mano che la crisi pandemica dimostrava la sua persistenza.

raus jUEde Questi sono politici seri e d'onore, non le nostre scartine attaccate alla poltrona con il super attack. 0

