Al mercato Centrale Milano tre sindaci ad un evento - Foto

Ieri alle 19 è stato inaugurato il Mercato Centrale Milano. Ma già da mezzogiorno c’è stato un grandissimo via vai di persone, a partire dai giornalisti, che hanno avuto la possibilità di “prendere tre sindaci con un evento”.Assente la sindaca di Roma Virginia Raggi, sostituita dall’ assessore Andrea Coia. Ovviamente, visto che si tratta di cibo, era possibile assaggiare le prelibatezze esposte sui due piani.Un investimento di 18 milioni, che da lavoro a 400 persone e si basa su un modello che sta funzionando bene dal 2014 a Firenze, al primo piano dello storico mercato di San Lorenzo, dal 2016 a Roma, in Stazione Termini, e dal 2019 a Torino, a Porta Palazzo. Un progetto firmato Umberto Montano, imprenditore della ristorazione, in collaborazione con il gruppo Human Company, leader in Italia nel settore del turismo all’aria aperta.All'inaugurazione di Milano, oltre ad Alberto Baldan, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, e ad Alberto Torsello, architetto progettista e il coordinamento esecutivo, hanno partecipato i sindaci dei comuni a cui il progetto continua a portare risultati positivi: il sindaco di Firenze Dario Nardella, la sindaca di Torino Chiara Appendino e, ovviamente, i padroni di casa: il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana, che hanno dichiarato che saranno clienti del Mercato Centrale Milano.In un primo momento, sembrava più di essere a Eataly di Oscar Farinetti, anche per i prezzi. Ma è troppo limitativo chiamare il Mercato centro del gusto, dove fare la spesa e mangiare: il Mercato Centrale Milano si conferma fra i protagonisti del progetto di rigenerazione dell’area intorno alla stazione e si propone come nuovo luogo di incontro, condivisione e produzione di contenuti culturali."Un’idea che si concretizza e che finalmente, con questa inaugurazione, diventa realtà. Oggi tanti sono i tasselli che ben si incastrano uno all’altro. Dopo mesi di incertezza e di sospensione a causa della pandemia, ci siamo: anche Mercato Centrale apre. A riprova che con le giuste sinergie si può fare. La Stazione può continuare il suo percorso di cambiamento" commenta Alberto Baldan, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail "In questi spazi trasformati e aperti alla condivisione di cibo, di prodotti di prima qualità e di persone (cittadini e viaggiatori insieme), c’erano uffici dimenticati e chiusi da oltre vent’anni. Ora, restituiti alla città, contribuiscono a quel dialogo serrato con il quartiere in cui crediamo da sempre".Il Mercato non è fatto solo di cibo, è un luogo dove si potrà fare di tutto, da vivere tutti i giorni dell’anno dalle 7 a mezzanotte. Si può scegliere di sedersi a mangiare o girare tra le botteghe per fare la spesa, oppure decidere di fare arrivare il Mercato a casa, ordinando a domicilio, incontrare persone o starsene da soli a studiare, leggere o lavorare, scoprire l’arte, partecipare a laboratori, presentazioni o corsi di cucina, ma anche ascoltare buona musica da Radio Mercato Centrale con Alessio Bertallot.Dalla seconda settimana di settembre sono previsti degli eventi in un'apposita area chiamata Spazio Fare.Non mancheranno interviste, incontri e dibattiti di artisti e musicisti, oltre a mostre di libri per adulti e bambini, piccole mostre d'arte e seminari culturali. Gli eventi al Mercato Centrale di Milano sono gratuiti e aperti a tutti.Ma torniamo ai protagonisti indiscussi del Mercato: le botteghe del cibo.Partiamo dal pesce. Ce n’è tanto, freschissimo, ancora vivo. E non a caso, come spiega Montano, "nella città che vanta il mercato ittico più importante d’Europa non poteva mancare un’area grande oltre 1.000 mq ad esso dedicata". Da una parte si trova una grande bottega affidata alla pescheria Pedol, fiore all’occhiello della tradizione ittica milanese dal 1929. Nella bottega La Pescheria di Andrea Collodi il pesce fresco è in vendita da asporto o cucinato al momento proprio di fronte, nella bottega de La Cucina di Pesce gestita da Ruggero Orlando.Le sorprese ittiche continuano nel Fish Bar, dove si possono assaggiare i crudi e la pasticceria di mare preparati dal giovane (24 anni!) chef Jérémie Depruneaux. State attenti: non scambiatela con la solita pasticceria. Potrete gustare un macaron ai gamberetti, un cioccolatino con anguilla affumicata, un cannolo di ricciola e così via.Nella stessa area si trova Il Ristorante – l’unico all’interno del Mercato – che segna il debutto assoluto “fuori sede” del celebre Rendez-Vous di Marciana Marina (Isola d’Elba), dove i fratelli Piero e Luca Landi preparano la loro specialità: pesce cucinato esclusivamente al carbone vegetale.Passando alla carne, nella Macelleria Fausto Savigni troverete carni e salumi certificati da due generazioni di artigiani della carne, provenienti dall'azienda agricola del WWF nell'oasi di Camp Dinamo, nella Montagna Pistoiese. Gli hamburger di chianina sono un vero must-have per gli amanti della carne, soprattutto quelli della bottega di Enrico Lagorio: la carne proviene dalla Tenuta La Fratta, una storica azienda agricola dove per la prima volta sono state selezionate razze bovine pregiate.Toscani sono anche i polli ruspanti, allevati a terra, selezionati da Alessandro Baronti e marinati in salamoia con erbe aromatiche e spezie toscane, che rendono la carne morbida e deliziosa. Sempre in Toscana, troviamo le specialità di Giacomo Trapani. La Trippa e il Lampredotto propone piatti iconici della cucina fiorentina - lampredotto bollito, in umido - che si tramandano di generazione in generazione nella tripperia di famiglia.Dalla Toscana ci portiamo negli Stati Uniti con American BBQ di Joe Bastianich, che ha portato l'autentica tradizione del BBQ americano al Mercato Centrale di Milano, accompagnata dai piatti più tradizionali come le beef ribs, il pulled pork e il brisket e i vini selezionati, prodotti dalla sua azienda di famiglia. Questo negozio utilizza uno “smoker” tradizionale, fatto a mano.Da non perdere anche la proposta di dolci, a cominciare da Vincenzo Santoro, della Pasticceria Martesana: un'istituzione in città, che lo rende ormai noto come il “Re del Panetun”. Ci sono anche le specialità campane della bottega La Sfogliatella di Sabato Sessa. Nella bottega troviamo prelibatezze napoletane come il babà e le sfogliatelle. Il gelato e il cioccolato portano la firma e lo stile artistico di Riccardo Ronchi ed Edoardo Patrone di Mara dei Boschi di Torino.Al Mercato Centrale Milano si trova anche un vero mulino. Qui Davide Longoni, primo panettiere agricoltore in Italia ad avere terre coltivate a grano, produce le farine per il pane e i prodotti da forno insieme a Mattia Giardini e Alberto Iossetti di VIVA la Farina. Nella loro bottega delle farine si troverà la segale, il farro monococco e la farina di grano duro, ma anche la farina integrale di grano tenero, quella per pasta fresca e pizza.Non poteva mancare l’ottima pizza gourmet alla pala di Giovanni Mineo e Simone Lombardi di Crosta. Di tradizione meneghina, lo speciale risotto giallo di Sergio Barzetti. Spicca anche La Gastronomia genovese di Marco Bruni di U-Barba (apprezzato ristorante ligure di Milano) con le sue specialità regionali, dalla focaccia al formaggio, alle acciughe ripiene fritte, e la farinata.Superbi i Ravioli Cinesi di Agie Zhou della Ravioleria Sarpi, rigorosamente fatti a mano e cucinati a vista. I suoi ravioli sono nello stile dello Dongbei, una regione situata nel nord-est della Cina, e uniscono le antiche tradizioni cinesi all’eccellenza degli ingredienti tutti italiani a filiera corta.Dal Sud-America, la bottega Empanadas del Flaco, il tipico “panzerotto” argentino con vari ripieni ed impasti, di Thomas Piras, Matias Perdomo e Simon Press, team italo-uruguaiano-argentino. Loro è il ristorante milanese Contraste, fregiato della stella Michelin dal 2017.Dal Piemonte troviamo anche la bottega La Pasta Fresca dei Fratelli Michelis, e la bottega il Tartufo di Luciano Savini.Si potrà anche fare la spesa nel mercatino biologico (con annesso caseificio), il primo del Mercato Centrale dove si possono gustare i prodotti del cremasco Tommaso Carioni. Il suo è un modello di imprenditoria agricola dove oggi tutto viene prodotto a ciclo chiuso: dalla coltivazione dei foraggi all’allevamento di bovini da latte, dalla trasformazione casearia alla vendita diretta dalla fattoria al consumatore.Ottima la bottega Il succo e il verde di Cesare Cacciapuoti e Nicolò De Gregorio, dove si trovano succhi pressati a freddo, frullati naturali, insalate e cibi freschi, a base di materie prime selezionate e trattate in modo da non alterare le loro proprietà nutrizionali.

