Green Deal, campanello d'allarme: 40% delle tecnologie per essere carbon free nel 2050 oggi non c'è

Green Deal, campanello d'allarme: 40% delle tecnologie per essere carbon free nel 2050 oggi non c'è

La pandemia ha ridotto i consumi energetici del 10%, ma la transizione energetica è solo agli inizi. Per essere carbon free entro il 2050 Russia ed Europa... 03.09.2021, Sputnik Italia

Nell’ambito del Forum Economico Orientale in corso a Vladivostok in formato ibrido e dedicato alle prospettive di realizzazione dei progetti dell’Estremo oriente russo in un mondo in via di trasformazione, si è tenuta la tavola rotonda “Cambiamenti climatici – parliamo di nuovo di soldi?”.Alla tavola rotonda, hanno partecipato tra gli altri il vice Ministro dell’Energia Pavel Snikkars ed il Presidente dell’Unione industriali russi (RSPP) Alexandr Shokhin.Con l’adozione del Green Deal, l’Unione Europea intende ammodernare l’economia europea, renderla efficiente e competitiva, facendola diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050.Anche la Russia sta intraprendendo dei passi nella direzione degli obiettivi climatici e, dopo la firma nel luglio 2021 da parte del presidente Putin della legge sulla riduzione delle emissioni, il governo sta elaborando la Strategia dello sviluppo socio-economico della Federazione Russa a basse emissioni di GHG fino al 2050, con l’obiettivo di approvarla entro fine anno, dopo la conferenza COP26 di Glasgow.Ernesto Ferlenghi, presidente del Comitato Energia e dello Steering Committee Green Initiative, ha sottolineato l'impatto della pandemia di COVID-19 sul settore energetico.La strada verso il raggiungimento della carbon neutrality è un processo graduale, che può concretizzare sinergie tra Russia ed Europa.Lo Eastern Economic Forum, "Opportunità in un mondo in trasformazione" si tiene a Vladivostok dal 2 al 4 settembre. Tra le sessioni, anche un panel dedicato al dialogo Business tra Russia e Italia, con la partecipazione di Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia e Vittorio Torrembini, GIM Unimpresa.

