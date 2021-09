https://it.sputniknews.com/20210903/frosinone-sospeso-medico-di-famiglia-perche-non-vaccinato-12775171.html

Frosinone, sospeso medico di famiglia perché non vaccinato

A Frosinone, l’Asl ha sospeso la convenzione con un medico di Medicina Generale, perché, al momento, non risulta essere ancora vaccinato. 03.09.2021, Sputnik Italia

L'Asl ha comunicato la sospensione della convenzione con un medico che "al momento non si è vaccinato".L’Unità di crisi della Regione Lazio, intervenuta sul caso, ha affermato che “questo è un caso isolato, la stragrande maggioranza di medici e operatori è vaccinato, ma è in corso in tutte le aziende l'attività di verifica nel rispetto della legge”, come riportato dall’Adnkronos.I sospesi al Meyer di FirenzeMa non si scherza neppure all’ospedale Meyer di Firenze, dove 10 operatori sanitari sono stati sospesi, in prevalenza infermieri; tuttavia in 3 sono corsi subito a prenotare la prima dose di vaccino per evitare di perdere lo stipendio a fine mese.Ma sono tante le regioni italiane dove le aziende sanitarie locali sono intervenute, con provvedimenti analoghi, nei confronti di impiegati e operatori sanitari non intenzionati a vaccinarsi contro il coronavirus.

raus jUEde Io da assistito continuerei ad andarci a pagamento. 0

