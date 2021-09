https://it.sputniknews.com/20210903/forum-ambrosetti-putin-italia-partner-di-grande-rilevanza-12767607.html

Forum Ambrosetti, Putin: Italia ‘partner di grande rilevanza’

Forum Ambrosetti, Putin: Italia ‘partner di grande rilevanza’

A Cernobbio (Como) è iniziato il Forum Ambrosetti, giunto alla sua 47esima edizione, con l’indirizzo di saluto d’apertura del presidente della Federazione... 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T11:58+0200

2021-09-03T11:58+0200

2021-09-03T12:12+0200

economia

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11946922_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_22c9b90dbf46cf980b04e3c2e6c4a303.jpg

Inviando il suo “cordiale saluto in occasione dell’inaugurazione del Forum”, dal titolo ‘Uno sguardo sul mondo, l’Europa e l’Italia’, il presidente Putin ha messo in evidenza il prestigio internazionale raggiunto dal Forum Ambrosetti, che per l’ottavo anno consecutivo è stato nominato primo Think Tank in Italia e quarto nell’Unione Europea.Putin ha poi sottolineato come l’Italia sia “tradizionalmente per noi un partner di grande rilevanza. Siamo interessati a sviluppare ulteriormente il costruttivo dialogo russo-italiano e una collaborazione reciprocamente vantaggiosa in settori diversi, a beneficio dei nostri popoli e per garantire la stabilità e la sicurezza nel continente europeo”.Il presidente della Federazione Russa ha anche ricordato la presidenza di turno del G20 da parte dell’Italia e come questo aspetto faccia assumere ai temi trattati dal Forum “una rilevanza particolare”.“Confido che le vostre discussioni saranno proficue, contribuiranno a trovare risposte alle maggiori sfide della contemporaneità, ma anche a rafforzare la fiducia e la comprensione reciproca tra i popoli d’Europa.L’attenzione verso l’Italia“Mario Draghi è oggi uno dei leader più autorevoli al mondo e il messaggio del Presidente Putin è un segnale dell’attenzione verso l’Italia e della crescente rilevanza dell’Italia nel contesto europeo e mondiale”, dice a Sputnik Italia Marco Arcelli, Ceo Ep Global Commerce, tra i frequentatori abituali del Forum Ambrosetti.E quindi conclude: “Sono convinto che l’accresciuta visibilità dell’Italia e la riscoperta delle nostre grandi competenze saranno un volano anche per l’economia e le nostre aziende”.Il Forum Ambrosetti 2021All’evento partecipano ogni anno capi di Stato e di governo, ricercatori delle scienze economiche e sociali, economisti e industriali di livello internazionale.Nato nel 1975, il Forum Ambrosetti è un luogo di confronto sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo complesso.

https://it.sputniknews.com/20210902/putin-potrebbe-partecipare-al-vertice-virtuale-del-g20-in-italia-12754003.html

https://it.sputniknews.com/20210902/vostok-oil-rosneft-fiduciosa-sulla-collaborazione-di-fornitori-italiani-al-progetto-energetico-12757280.html

Irina Derefko Mi dispiace dissentire presidente Putin. L'Italia, non è affatto un partner di grande rilevanza. E' soltanto un piccolo paese corrotto, corruttore e genuflesso al potere e ai diktat atlantisti. Le sanzioni folli contro il suo paese e i suoi rinnovi, confermano ciò che dico. Quando sento uno come Arcelli che dice che Draghi è uno dei leader più autorevoli al mondo, questo le fa capire lo spessore umano ed etico di questa classe politica e dirigenziale. La invito, perchè amo profondamente la Russia e ritengo lei, l'unico vero statista al mondo, di prendere ciò che dicono i nostri politici e i nostri industriali, con le molle per non scottarsi. L'Italia, è il terreno preferito dagli atlantisti per testare ogni tipo di porcheria possibile. 2

giovanni MI ASSOCIO ,BEL COMMENTO NIENTE DA AGGIUNGERE CIAO 2

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, vladimir putin