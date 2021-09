https://it.sputniknews.com/20210903/fiorito-il-primo-peperone-piantato-sulla-iss---foto-12776404.html

Fiorito il primo peperone piantato sulla Iss - Foto

Ha segnalato la fioritura del peperone l'astronauta Megan McArthur. 03.09.2021, Sputnik Italia

Il peperone è sbocciato per la prima volta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), ha detto l'astronauta statunitense Megan McArthur. Lo scorso luglio avevano iniziato a coltivare un peperone in una serra del modulo americano. Gli scienziati russi avevano in programma di coltivare peperoni sulla Iss, ma la nuova serra Lada-2 è stata persa nel dicembre 2016 per il fallito lancio del veicolo cargo Progress MS-04. Nel maggio 2020, Vladimir Sychev, vicedirettore dell'Istituto per i problemi biomedici dell'Accademia Russa delle Scienze ha dichiarato a Sputnik che l'istituto, insieme alla società spaziale Energiya, sta lavorando ad una nuova serra russa per la stazione. Ora la 65esima spedizione al lavoro sulla Iss è composta dai russi Oleg Novitsky e Peter Dubrov, dagli americani Mark Vande Hai, Shane Kimbrow e Megan MacArthur, dal giapponese Akihiko Hoshide (comandante della stazione) e dal francese Tom Peske.

