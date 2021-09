https://it.sputniknews.com/20210903/fauci-la-nuova-variante-mu-del-covid-19-non-rappresenta-una-minaccia-immediata-12775952.html

Fauci, la nuova variante Mu del Covid-19 non rappresenta una "minaccia" immediata

Fauci, la nuova variante Mu del Covid-19 non rappresenta una "minaccia" immediata

Secondo l'OMS, il nuovo ceppo virale, chiamato Mu, è stato scoperto in Colombia e ora si trova in almeno 39 paesi.

03.09.2021

2021-09-03T20:16+0200

2021-09-03T20:16+0200

coronavirus nel mondo

Il ceppo Covid-19 Mu appena identificato non rappresenta una minaccia immediata per gli Stati Uniti, il consigliere medico capo dell'amministrazione Biden, il Dr. Anthony Fauci, giovedì lo ha detto in una conferenza stampa.Inoltre, secondo Fauci, nonostante il fatto che i vaccini Covid-19 sono stati progettati per combattere il ceppo originale, sono ancora altamente efficaci contro la variante Delta, che è attualmente responsabile di oltre il 99% delle nuove infezioni negli Stati Uniti.Mu, anche ufficialmente chiamato B.1.621 dagli scienziati, lunedì è stato aggiunto alla lista delle varianti "di interesse" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ha rivelato martedì il rapporto epidemiologico settimanale Covid-19 pubblicato dall'agenzia.Negli Stati Uniti, il ceppo Delta è ancora il più comune di tutti quelli identificati all'interno del territorio nazionale e il ceppo Mu "non è nemmeno vicino ad essere dominante", secondo Fauci.Delta, identificato per la prima volta in India, era una variante del virus di interesse secondario, fino a quando, a inizio maggio di quest'anno, l'OMS lo ha classificato, a seguito di indagini preliminari che ne hanno rivelato l’elevata trasmissibilità rispetto ad altri ceppi esistenti. Da allora la variante si è resa responsabile di altre grandi epidemie in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti.L'organizzazione sanitaria sta anche tenendo d'occhio quattro ulteriori varianti di interesse, tra cui Lambda, che è stato inizialmente rilevato in Perù e ha modifiche genetiche che potrebbero renderlo più mortale di altri ceppi, secondo il rapporto dell'organizzazione.Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il ceppo Mu si dimostrerà più contagioso, letale o resistente agli attuali vaccini e terapie, secondo l'OMS.I dati forniti dalla Johns Hopkins University notano che oltre 39,5 milioni di casi del nuovo coronavirus sono stati rilevati negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia nel 2020, e che oltre 643.000 persone sono morte dopo aver contratto la malattia respiratoria. Il paese è al primo posto nel mondo per numero di contagiati e di morti.

