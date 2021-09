https://it.sputniknews.com/20210903/eliminare-il-colesterolo-cattivo-senza-farmaci-il-consiglio-di-un-cardiologo-12778291.html

Eliminare il colesterolo cattivo senza farmaci? Il consiglio di un cardiologo

Un cardiologo assicura che una buona attività fisica ha un effetto maggiore di qualsiasi farmaco. Il medico chiarisce che con l'attività fisica e una dieta... 03.09.2021, Sputnik Italia

Il cardiologo Yury Mescheriakov ha rivelato che fare un po' di cyclette aiuterà ad avere la meglio sui livelli elevati di colesterolo, ha riferito al media Doktor Piter. Allo stesso tempo, in assenza di un'attività fisica significativa, un basso livello di colesterolo può indicare una carenza di nutrienti nella dieta, malattie del tratto gastrointestinale e persino un tumore. Il tasso di colesterolo "cattivo" nel sangue dipende dal livello di rischio cardiovascolare di una persona. Il rischio è calcolato individualmente; per questo, i medici utilizzano la scala speciale SCORE (Valutazione sistematica del rischio coronarico). Mostra come una persona è ad alto rischio di morire di infarto o ictus nei prossimi 10 anni. Il calcolo tiene conto dell'età, dell'ereditarietà, del fumo, degli indicatori della pressione sanguigna, delle comorbidità, etc. Una persona si può trovare in una zona a rischio verde, gialla, arancione o rossa. Più "rosso", maggiore è il rischio. Infine il cardiologo ha avvertito che i bassi livelli di colesterolo non necessitano di cure, tuttavia un forte calo viene analizzato per capirne la causa.

