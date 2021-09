https://it.sputniknews.com/20210903/draghi-e-macron-a-cena-in-un-ristorante-stellato-a-marsiglia-intesa-su-afghanistan-e-profughi-12767731.html

Draghi e Macron a cena in un ristorante stellato a Marsiglia: intesa su Afghanistan e profughi

Draghi e Macron a cena in un ristorante stellato a Marsiglia: intesa su Afghanistan e profughi

Il premier italiano e il presidente francese si sono incontrati a Marsiglia per discutere della crisi afghana e del futuro dell'Europa. Si rafforza l'asse Roma-Parigi.

Una cena organizzata all’ultimo minuto nel ristorante più chic di Marsiglia. Il premier italiano Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron, racconta l'inviato del Corriere della Sera, si siedono a poca distanza dagli altri commensali, nella terrazza affacciata sul mare del Petit Nice, tre stelle Michelin, circondati dalle guardie del corpo.Il capo dell’Eliseo si trova nella città del Sud della Francia per una serie di impegni elettorali. Draghi lo ha raggiunto dopo la conferenza stampa tenuta a Roma, per parlare della crisi in Afghanistan, della gestione europea della nuova crisi migratoria alle porte e di una serie di altre questioni, tra cui la Libia e il futuro dell’Unione sotto la presidenza francese, che prenderà il via a gennaio.Ci sono le “questioni a breve termine”, e cioè quello che sta accadendo a Kabul, e poi “il futuro”, anticipa Macron, parlando con i giornalisti prima di entrare nel locale.Poco prima, da Roma, Draghi aveva criticato l’Ue e la sua incapacità di gestire il dossier immigrazione, tanto da definire il nodo dell’accoglienza dei migranti “una spina nell’esistenza dell’Unione”.Sulle migrazioni, Bruxelles ha dato “dimostrazione di povertà”, è stata “abbastanza assente" e "chiaramente dovrà organizzarsi", ha sottolineato il premier italiano, citato dall'agenzia di stampa Agi. “Abbiamo visto Paesi – ha attaccato Draghi - che, fin dal primo giorno, di fronte a quella tragedia, hanno detto “noi non vogliamo rifugiati afghani”, ma come si fa?”.Sulla terrazza del Petit Nice si è discusso anche del futuro della Libia e di una rinnovata cooperazione tra Francia e Italia.Lo scambio tra Draghi e Macron è durato fin dopo la mezzanotte, sforando di almeno due ore il protocollo, che prevedeva che la cena si concludesse alle 22.Segno di un’intesa ritrovata, che andrà nella direzione di un maggiore coordinamento sulle principali questioni all’ordine del giorno della politica internazionale, e che promette di far sentire il proprio peso anche all’interno dell’Ue.

Irina Derefko Peccato. Bella occasione persa per scaldarsi un pò le mani. 1

antonio bonvecchio gli esecutori materiali del piano Capitalismo Rockfy-Rotschy per impoverire l' Europa 1

afghanistan

marsiglia

2021

