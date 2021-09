https://it.sputniknews.com/20210903/di-maio-dice-no-allesodo-di-massa-degli-afghani-in-europa-12779289.html

Di Maio dice no all'esodo di massa degli afghani in Europa

Di Maio dice no all'esodo di massa degli afghani in Europa

Per il titolare della Farnesina, l'obiettivo è "aiutare il popolo afghano e i Paesi confinanti". 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T20:29+0200

2021-09-03T20:29+0200

2021-09-03T20:29+0200

luigi di maio

italia

afghanistan

unione europea

profughi

migranti

crisi dei migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147998_0:0:2339:1316_1920x0_80_0_0_c81d507bcd58b7a1b9fc23a049444d27.jpg

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che l'Italia, così come la Ue, puntano a non avere un esodo di profughi afghani in Europa e per questo sono pronti a fornire assistenza ai Paesi della regione.Il titolare della Farnesina oggi dopo il vertice è dato in partenza in Asia per una missione nella regione, in Qatar, Uzbekistan, Tajikistan e Pakistan.Relativamente ai rapporti con i talebani*, che controllano gran parte del Paese e la capitale Kabul tranne la provincia ribelle del Panjshir, Di Maio ha riferito che in Europa c'è una linea comune su come interagire.In precedenza si è conclusa l’operazione Aquila Omnia della Difesa italiana che aveva come obiettivo riportare gli italiani presenti su suolo afghano e di portare in Italia quegli afghani che avevano collaborato con le forse italiane. Di Maio allora ha affermato che l'Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull'Afghanistan.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde Cominciano a fare effetto le minacce verso Di Maio. 0

1

italia

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luigi di maio, italia, afghanistan, unione europea, profughi, migranti, crisi dei migranti