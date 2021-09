https://it.sputniknews.com/20210903/covid-19-buone-notizie-per-litalia-lrt-scende-a-097-12767315.html

Covid-19, buone notizie per l’Italia: l’Rt scende a 0,97

In Italia l’Rt passa da 1,01 a 0,97, una buona notizia che arriva dal monitoraggio dell’Iss con il Ministero della Salute. 03.09.2021, Sputnik Italia

Quella che continua a prevalere è la variante Delta, anche in Italia, nel periodo dall’11 al 24 agosto 2021.Per quanto riguarda l’incidenza a livello nazionale, questa settimana siamo a 74 per 10 mila abitanti, mentre la precedente rilevazione indicava 77 per 100 mila abitanti.Nonostante questi dati lievemente in miglioramento, le regioni italiane che entrano nella casella del rischio moderato passano da 10 a 17, comprese le province autonome.La Sardegna, secondo i dati del monitoraggio, presenta una occupazione del 13,2% delle terapie intensive (10% la soglia per entrare in zona gialla), mentre per l’area medica si trova proprio sul limite del 15%. Tuttavia, anche qui l’incidenza scende da 117,4 ogni 100 mila abitanti (era 148,5 la settimana scorsa).La Calabria, altra regione osservata speciale. Ha superato il livello di allerta in area medica, con il 16,8% dei posti occupati, ma resta sotto soglia di allerta per quanto riguarda i posti occupati in terapia intensiva (8,9%).Tasso occupazione a livello nazionaleA livello nazionale, sale il tasso di occupazione dei posti in area medica, al 7,3%, e nelle terapie intensive, al 6%.Alla luce di questi dati, solo la Sicilia dovrebbe permanere in zona gialla, fino ad almeno domenica 12 settembre, tuttavia si attendono le decisioni di questo pomeriggio del Ministro della Salute, sentito il parere dell’Iss e della Cabina di regia.

