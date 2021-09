https://it.sputniknews.com/20210903/cacciari-sui-vaccini-democrazia-e-critica-domandare-e-ascoltare-12778458.html

Cacciari sui vaccini: democrazia è critica, domandare e ascoltare

Cacciari sui vaccini: democrazia è critica, domandare e ascoltare

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari sul tema dell’obbligo vaccinale ritiene che sia “necessario e urgente riportare la discussione sui binari... 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T21:56+0200

2021-09-03T21:56+0200

2021-09-03T21:56+0200

filosofia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/12778772_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d857af48661204eb5a0df379582b5a9f.jpg

Il suo intervento riguarda appunto l'obbligo dei vaccini alla luce delle tensioni nate con No vax e No green pass.Lui e il collega Gianni Vattimo sono stati accusati di essere gli ideologi della galassia no-vax, ma a queste accuse Cacciari ha risposto:Invece secondo Cacciari “dovrebbe apparirci ancora più vitale affrontare con grande cura, sotto ogni aspetto, culturale e giuridico, quei passaggi in cui, per le più varie ragioni, esse entrano in una zona d'ombra o di sofferenza”.Ed ancora ha domandato agli addetti ai lavori: “Risulta loro di essere stati precisamente informati su andamento dell'epidemia, vaccino, vaccini, loro possibili conseguenze, ecc.?”.E infine si è augurato che in sede di conversione in legge del Decreto sul green pass “a queste domande si diano attendibili risposte. Che domande e risposte vengano espresse in modo ragionevole e civile. E soprattutto che finalmente vengano indicati con chiarezza i criteri in base ai quali verrà posto fine allo stato di emergenza” sanitaria in vigore dal 31 gennaio 2020 e prolungato fino al 31 dicembre 2021.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filosofia, coronavirus in italia