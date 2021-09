https://it.sputniknews.com/20210903/alto-adige-sospesi-430-sanitari-no-vax-12776560.html

Nonostante cresca lentamente il numero di chi cambia idea e si fa vaccinare, in Alto Adige in 430 (+23 da martedì) operatori sanitari sono stati sospesi... 03.09.2021, Sputnik Italia

Finora hanno cambiato idea 2.025 sanitari sui 3.967 che in un primo momento si erano schierati per il no. In 1.024 non hanno invece dato seguito all'invito alla vaccinazione da parte delle autorità sanitarie regionali e così gli accertamenti in corso hanno portato alla sospensione dei primi 430, ma altri se ne potrebbero aggiungere nei prossimi giorni. Lo riporta l'Ansa.Complessivamente, in Alto Adige, con un totale di 620.417 dosi di vaccino somministrate, che sono 13.106 in più rispetto alla settimana scorsa, sono 338.041 le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus, mentre il 67,7% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale.Ecco perché l’assessore rilancia ancora una volta il suo invito: “Se non l'avete ancora fatto, vaccinatevi!”.In precedenza in Toscana 4.500 sanitari no-vax hanno ricevuto lettere di sospensione.

Don Camillo Spero tu non sei un militare "di alto grado" italiano, altrimenti sei anche un grande traditore. Ti ricordo che nel codice penale militare per i traditori è prevista la condanna a morte (per i tempi di guerra).😁 3

Don Camillo 1. Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione. 2. E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata. (questo invece per i tempi di pace), quindi attento a quello che scrivi 😁 3

