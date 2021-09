https://it.sputniknews.com/20210903/afghanistan-il-nuovo-leader-del-governo-sara-il-capo-dellufficio-politico-dei-talebani-baradar-12765399.html

Afghanistan, il nuovo leader del governo sarà il capo dell'ufficio politico dei talebani Baradar

Afghanistan, il nuovo leader del governo sarà il capo dell'ufficio politico dei talebani Baradar

Abdul Ghani Baradar, capo dell'ufficio politico dei talebani, guiderà il nuovo governo afghano, secondo quanto riferito ieri, giovedì 2 settembre, dalla... 03.09.2021, Sputnik Italia

Secondo le fonti, il mullah Mohammad Yaqoob, figlio del defunto fondatore del movimento talebano*, e il portavoce talebano Sher Mohammad Abbas Stanikzai, assumeranno posizioni di rilievo nel governo.Un’altra fonte talebana aveva detto, il 31 agosto, che Baradar era stato nominato ministro degli Esteri, mentre Yaqoob sarebbe divenuto ministro della Difesa.All'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan, nel contesto del ritiro delle forze alleate occidentali dal Paese centroasiatico. I talebani sono entrati nella capitale afghana il 15 agosto senza combattere, dopo la fuga del presidente Ashraf Ghani, e hanno preso il controllo dei centri di potere. Il giorno successivo, il 16 agosto, hanno annunciato la fine della guerra in Afghanistan e che la forma di governo del Paese sarebbe stata presto annunciata. L'unica provincia ancora non sotto il loro controllo è il Panjshir, a nord-est di Kabul.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

