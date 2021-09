https://it.sputniknews.com/20210902/venezia-16enne-stroncato-da-malore-dopo-vaccino-moderna-la-famiglia-denuncia-12761564.html

Venezia, 16enne stroncato da malore dopo vaccino Moderna: la famiglia denuncia

Venezia, 16enne stroncato da malore dopo vaccino Moderna: la famiglia denuncia

La rabbia e il dolore della famiglia del 16enne bengalese Mosheur Rahman: dopo l'inoculazione del siero anti-Covid di Moderna "ha cominciato a stare male" e... 02.09.2021, Sputnik Italia

La famiglia di Mosheur Rahman, 16 anni da poco compiuti e all'apparenza sano e di buona salute, ha presentato un esposto in Procura con la richiesta di autopsia per capire la causa della tragica e inattesa morte di questo ragazzo, giunto dal Bangladesh per ricongiungersi con il padre, lavoratore a Fincantieri.Per la scomparsa di Mosheur l'intera comunità bengalese è sotto shock. Howlader ha poi proseguito raccontando il calvario del giovane e la mancanza di risposte e spiegazioni in cui si è imbattuta la famiglia. Intanto filtra dall’Uls 3 a cui fa capo l’ospedale dell’Angelo di Mestre che alle origini della morte possa esserci una patologia di cui il ragazzo soffriva, di cui la famiglia e lo stesso giovane potrebbero non essere stati a conoscenza.In precedenza in Giappone 2 uomini trentenni erano morti dopo la somministrazione del vaccino Moderna. Le dosi del vaccino a mRna americano sono state ritirate dalle autorità giapponesi per controlli, a seguito dei quali si è scoperto che i sieri contenevano delle impurità.

giovanni Sicuramente diranno che soffriva di qualche patologia nascosta che non ha nulla a che fare con la vaccinazione....tipo: acidita di stomaco,perdita capillare,rachitismo,diarrea acuta...con complicanze inaspettate! 3

Zecca Comunista Almeno questi vogliono capire. E se erano i genitori Italiani cosa avrebbero fatto?... Avrebbero detto: Sono cose che succedono, mio figlio si è vaccinato per senso di responsabilità verso la società e invitiamo a tutti di vaccinarsi... Ecco cosa avrebbero fatto Italiani... Eroi della situazione per lavarsi la coscienza, negazionismo allo stato puro... Qua andiamo dal bene al meglio... Mah 1

