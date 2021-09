https://it.sputniknews.com/20210902/una-questione-di-peso-12761250.html

Il primo ministro sloveno Janez Jansa, parlando al Forum strategico di Bled in Slovenia, ha affermato che l'Unione europea non è pronta ad una ripetizione... 02.09.2021, Sputnik Italia

È stato sostenuto dal capo del governo ungherese Viktor Orban, che ha sottolineato come i migranti non debbano spodestare i cittadini europei ed erodere l'identità europea. Queste dichiarazioni sono state rese dopo una sessione straordinaria a livello dei ministri dell'Interno tenutasi nell'ambito del Consiglio Ue, in cui si è preso atto che l'Unione europea intende prevenire le migrazioni di massa dall'Afghanistan verso l'Europa.Gli esperti osservano, che in questo modo gli Stati membri dell'Ue stanno cercando di assolversi dalla responsabilità della crisi in Afghanistan scoppiata a fine della missione a lungo termine della coalizione occidentale.Dopo il Forum strategico di Bled, i partecipanti hanno rilasciato una dichiarazione in cui dichiarava l'inammissibilità della migrazione di massa dall'Afghanistan all'Europa.A questo proposito, si segnala l'intenzione dell'Unione europea di rafforzare il sostegno ai Paesi vicini dell'Afghanistan nella regione. In particolare, si tratta di assistenza finanziaria attraverso le competenti organizzazioni finanziarie internazionali.

