Tutta la verità sul riso: chi dovrebbe limitarne il consumo?

Tutta la verità sul riso: chi dovrebbe limitarne il consumo?

Il riso è uno degli alimenti più consumati con milioni di persone nel mondo che mangiano questo cibo. Alcuni credono che non abbia un valore nutritivo... 02.09.2021, Sputnik Italia

La specialista ha ricordato che il riso è un alimento dietetico, poiché bollito ha solo tra le 110 e le 120 calorie per 100 grammi e 2,6 grammi di grassi per 100 grammi. Essendo un carboidrato complesso, dà senso di sazietà, impedendo di mangiare più di quanto serva. Inoltre, questo alimento è facilmente digeribile ed è utile per le malattie gastrointestinali, che sono accompagnate da diarrea e gonfiore. In diversi casi per la gastrite acuta, si consiglia il porridge di riso liquido con acqua. Tuttavia il riso non è solo pregi. Secondo la nutrizionista, le persone che hanno la tendenza alla stitichezza non dovrebbero consumare riso più di due volte a settimana.

