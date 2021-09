https://it.sputniknews.com/20210902/trump-insiste-sulla-vergogna-delle-armi-americane-in-mano-ai-talebani-12758253.html

Armi americane in mano ai talebani, Trump: "Nulla è disabilitato, solo altre bugie inventate"

Martedì scorso Donald Trump ha affermato che Washington dovrebbe chiedere ai talebani di restituire ogni singolo pezzo di equipaggiamento militare americano o... 02.09.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso un video in cui i talebani* prendono parte ad una parata militare nella città di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, per celebrare la fine del ritiro delle truppe americane dal Paese.Apparentemente si riferiva alla dichiarazione di lunedì del generale Kenneth F. McKenzie, capo del comando centrale degli Stati Uniti, che ha affermato che le truppe americane hanno disabilitato i veicoli corazzati, aerei e sistemi d'arma che hanno abbandonato all'aeroporto di Kabul prima che i restanti soldati salissero a bordo dell'ultimo volo in partenza dall'Afghanistan.Il portavoce del Pentagono John Kirby, da parte sua, ha affermato che gli unici equipaggiamenti statunitensi rimasti operativi all'aeroporto erano "un paio di camion dei pompieri e carrelli elevatori, in modo che l'aeroporto stesso potesse rimanere operativo in futuro"."Possono ispezionare tutto ciò che vogliono. Possono guardare, possono andare in giro, ma non possono farli volare. Non possono azionarli. Ci siamo assicurati di smilitarizzare, per rendere inutilizzabile, tutto l'equipaggiamento all'aeroporto, ovvero tutti gli aerei, tutti i veicoli di terra", ha aggiunto Kirby.Le affermazioni sono arrivate dopo che Trump ha invitato Washington a fare pressione sui talebani per restituire immediatamente l'equipaggiamento militare statunitense, del valore di 85 miliardi di dollari, di cui si erano impossessati gli islamisti dopo aver preso il potere il 15 agosto. Poco dopo la caduta di Kabul, sono stati condivisi diversi video sui social che sembravano mostrare combattenti talebani in posa accanto agli elicotteri UH-60 Black Hawk.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

