Terracciano: Italia pronta a condividere con Russia il know-how per lo sviluppo dell'Estremo Oriente

L'Italia è disposta a trasferire in Russia il proprio know-how nel campo dell'export, per contribuire allo sviluppo dell'Estremo Oriente, ha affermato il capo... 02.09.2021, Sputnik Italia

"Grazie alla posizione strategica dell'Estremo Oriente russo e alla capacità di reperire manodopera qualificata, la Federazione Russa può diventare un fornitore affidabile di prodotti di alta qualità per l'Asia e l'Oceano Pacifico. L'Italia, con le sue tradizioni e la sua esperienza nell'export , è pronta a trasferire il proprio know-how alla Russia e, in particolare, a questa regione", ha affermato l'ambasciatore italiano in Russia in una sessione del Forum Economico Orientale (EEF), dove è stato mostrato il suo videomessaggio.Come osservato dal diplomatico, anche l'Estremo Oriente russo può svolgere un ruolo decisivo nel soddisfare la domanda di questa regione."Per attirare le imprese italiane ed europee in generale in regioni geografiche lontane dall'Europa, bisogna insistere sulla diffusione delle conoscenze e delle potenzialità di sviluppo fornite dagli enti locali", ha aggiunto Terracciano.L'ambasciatore ha osservato che durante la sua attività diplomatica in Russia è riuscito a visitare la maggior parte del Paese, inclusa la città di Vladivostok.

