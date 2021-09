https://it.sputniknews.com/20210902/scontro-nella-maggioranza-tra-letta-e-salvini-sullobbligatorieta-del-green-pass-12751432.html

Scontro nella maggioranza tra Letta e Salvini sull’obbligatorietà del Green Pass

Posizioni diametralmente opposte sulla questione ‘Green Pass’ tra PD e Lega stigmatizzate dai commenti dei rispettivi leader di partito dopo le scelte compiute... 02.09.2021, Sputnik Italia

In Commissione la Lega ha votato contro il certificato verde giustificando la presa di posizione, che spacca la maggioranza, con le parole che il suo leader Salvini ha riservato ai cronisti:“Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana, in un momento già economicamente difficile. Vediamo se PD e 5S voteranno a favore in Commissione. Non si tratta di essere no vax o no Green Pass - o sia l'uno che l'altro - si tratta di aiutare milioni di italiani in difficoltà. Non tutti trovano 24.000 euro nella cuccia del cane".Estremamente contrariato era apparso al riguardo Enrico Letta, che subito dopo la presa di posizione dei compagni di maggioranza in Commissione aveva commentato:

