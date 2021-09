https://it.sputniknews.com/20210902/san-marino-sputnik-v-il-vaccino-russo-ha-mostrato-unefficacia-del-948-contro-il-virus-12755614.html

San Marino, Sputnik V: il vaccino russo ha mostrato un'efficacia del 94,8% contro il virus

San Marino, Sputnik V: il vaccino russo ha mostrato un'efficacia del 94,8% contro il virus

Il vaccino russo Sputnik V ha dimostrato un'efficacia del 94,8% contro il coronavirus durante la campagna di vaccinazione a San Marino, mentre la sua efficacia... 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T14:52+0200

2021-09-02T14:52+0200

2021-09-02T14:52+0200

mondo

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

San Marino ha autorizzato l'uso del vaccino russo in inverno. È diventato il primo paese europeo a "sconfiggere" il coronavirus e a revocare le restrizioni grazie all'inclusione di Sputnik V nel suo portafoglio, ha ricordato l'RDIF, osservando che oltre il 70% della popolazione adulta di San Marino è stata vaccinata con lo Sputnik V.Nell'agosto 2020, la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Finora, il vaccino è stato approvato per l'uso di emergenza in 69 paesi. L'efficacia del vaccino è valutata del 97,6% sulla base dell’analisi dei dati di 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati pubblicati in precedenza dalla rivista medica The Lancet (91,6%), secondo l'RDIF e l’istituto Gamaleya.

https://it.sputniknews.com/20210902/aziende-farmaceutiche-americane-discutono-produzione-di-sputnik-v-per-lesportazione--12752028.html

Don Camillo uff... che noia...sempre la stessa cosa, sputnik di quà sputnik di la. Ma lo volete capire che sputnik è stato un flop totale? Neanche i russi lo vogliono. Scommessa persa per putin. Punto! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus