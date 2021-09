https://it.sputniknews.com/20210902/renzi-lannuncio-referendum-per-abolire-reddito-di-cittadinanza-12754319.html

Renzi e il referendum per abolire reddito di cittadinanza, al via la raccolta firme

Basta reddito di cittadinanza, una misura che va a beneficio dei criminali e che il Nord Italia non vuole, dice Matteo Renzi, proponendo un referendum contro. 02.09.2021, Sputnik Italia

Matteo Renzi sul reddito di cittadinanza va per la sua strada e intervistato dal quotidiano La Stampa sull’argomento dice:Renzi pungola tutti. Pungola Matteo Salvini che, dice, sul reddito di cittadinanza fa marcia indietro dopo averlo concesso ai grillini, quando governavano insieme nel primo governo Conte.Pungola il suo ex partito, il Partito Democratico, ora di nuovo nelle mani di Enrico Letta, con cui aveva, a suo tempo, belligerato in una faida interna (2014). E pungola, ovviamente, il Movimento 5 Stelle di Gisueppe Conte, con il capo ombra Beppe Grillo.La seconda reazione proviene dai sostenitori del reddito di cittadinanza. “La seconda reazione è di Pd e Cinque Stelle, che all'unisono hanno cominciato a dire che la legge si può migliorare. Ora, è evidente che c'è una parte di italiani che prende quel reddito e farà una battaglia in suo favore”.Ma questa misura va anche ai criminali, sottolinea Renzi, va alla manovalanza delle organizzazioni criminali, che percepiscono redditi illeciti da altri traffici. Questi sommano il reddito di cittadinanza e il reddito illecito.La raccolta firmeMatteo Renzi annuncerà il referendum contro il reddito di cittadinanza questo pomeriggio da Ponte di Legno, in provincia di Brescia, dov'è in corso la scuola estiva di formazione politica di Italia Viva.Da qui annuncerà la raccolta firme digitale, e si dice convinto che farà presto a raccogliere 500 mila firme attraverso i canali digitali.E poi ammette: “Una buona parte del Paese non tollera questa misura. E non a caso parto dal profondo Nord”.

