Panjshir, negoziati falliti: i talebani avrebbero lanciato un'offensiva nella provincia indomita

I talebani avrebbero lanciato un'operazione militare nella provincia afghana del Panjshir, dopo che i negoziati con le forze della resistenza, guidate da Ahmad... 02.09.2021, Sputnik Italia

Le forze di resistenza del Panjshir, l’Alleanza del Nord, in precedenza avevano affermato che avrebbero continuato a combattere i talebani* a oltranza, nel caso i negoziati non fossero giunti a compromesso accettabile.Secondo quanto riferito, i talebani avrebbero offerto alle forze della resistenza uno o due seggi nel governo che stavano cercando di formare, e che dovrebbe essere annunciato a breve, ma la resistenza ha rifiutato l'offerta.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha detto a Sputnik che il movimento non avrebbe preso il Panjshir con la forza, respingendo i resoconti dei media secondo cui i leader della resistenza avevano dichiarato falliti i negoziati e che i talebani stavano pianificando di entrare comunque con la forza nella provincia.Il Panjshir, situato a nord-est di Kabul, rimane l'unica provincia afghana che non è caduta in mano ai talebani. Le forze di resistenza sono guidate da Ahmad Massoud, che si è impegnato a smettere di combattere contro i talebani solo se questi garantiranno libertà e uguaglianza a tutti i cittadini e formeranno un governo inclusivo.Pur trovandosi a circa soli 150 km a nord della capitale Kabul, la valle del Panjshir, grande quanto la Valle d’Aosta è di fatto isolata dal resto dell’Afghanistan, essendo incastonata in mezzo alla catena montuosa dell'Hindu Kush, con vette che arrivano a superare i 7mila metri, e gli unici accessi che passano attraverso profonde gole che ne facilitano la difesa.La valle ha resistito a lungo alle occupazione straniere - l'esercito dell'Impero britannico non fu in grado di penetrarvi durante il tentativo di conquistare l'Afghanistan nel XIX secolo, né negli anni '80 i sovietici riuscirono ad aver ragione del gruppo capeggiato da Ahmad Shah Massoud, detto il ‘Leone del Panjshir', il famoso padre dell’odierno leader dell’Alleanza del Nord e che questi stesso fondò.La maggior parte della popolazione della valle è di etnia tagika, mentre i talebani sono in gran parte pashtun, altro elemento che rafforza la resistenza e il particolarismo della provincia.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi.

