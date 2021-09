https://it.sputniknews.com/20210902/niente-quarantena-per-i-gia-vaccinati-lo-chiede-matteo-renzi-12752423.html

Matteo Renzi: "Niente quarantena per i già vaccinati"

Matteo Renzi è tra quelli che la quarantena per i già vaccinati la abolirebbe subito. Questo il “problema vero”, secondo il senatore, fondatore di Italia Viva... 02.09.2021, Sputnik Italia

Forse spinto da quanto ha visto accadere nel Regno Unito, dove la quarantena imposta anche ai vaccinati aveva creato non pochi disagi nei mesi scorsi, il senatore toscano chiede che la questione sia gestita.In particolare, Renzi pensa alla scuola, dove si rischia di mandare tutti in dad ben prima di iniziare.I vaccinati, quindi, “non devono essere messi in quarantena” ha detto a Morning News su Canale 5.E restando nel campo della scuola, Renzi ieri ha espresso il suo pensiero sul collaboratore scolastico no-vax che ha sferrato un pugno in faccia ad un giornalista del quotidiano La Repubblica.La scuola estiva di formazione politicaIntanto Matteo Renzi, da Ponte di Legno (Brescia), conduce la scuola estiva di formazione politica di Italia Viva, che quest’anno è dedicata al tema “Meritare l’Europa”.Un centinaio tra ragazzi e ragazze under 30 stanno partecipando ad una tre giorni di incontri, a cui partecipano anche ministri come Lorenzo Guerini e Roberto Cingolani, in video collegamento.

franco296 Povero mentecatto, va compatito per peti che si lascia scappare. Mii sonono beccato il covid da un vaccinato pfizer. Gli infettati vanno trattati tutti allo stesso modo. 1

Irina Derefko Anche infettivologo!!! Che perdita sarebbe stata per questo paese, se fossa scappato negli USA............ Oltre oceano, hanno estremo bisogno di dementi, arroganti, supponenti, assetati di potere come questo individuo socialmente pericoloso. 0

