https://it.sputniknews.com/20210902/nel-mar-di-kara-trovato-reattore-nucleare-di-un-sommergibile-12762834.html

Nel mar di Kara trovato reattore nucleare di un sommergibile

Nel mar di Kara trovato reattore nucleare di un sommergibile

Nel mar di Kara hanno rinvenuto un container contenente il reattore nucleare del sommergibile K-19. Al momento naviga nelle acque nel Mar glaciale artico una... 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T19:58+0200

2021-09-02T19:58+0200

2021-09-02T19:58+0200

sommergibile

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/12762779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6ce143461ea6823bad6598a76228e9d.jpg

“La nave Akademik Mstislav Keldysh è giunta al punto concordato e ha lanciato l’ancora in prossimità dell’ingresso della baia. Durante le operazioni siamo riusciti a identificare un oggetto sospetto”, scrive Lineytsev su Facebook.Gli esperti intendono studiare l’oggetto rinvenuto ed effettuarne un’analisi approfondita.Secondo i dati preliminari, in quest’area si troverebbero circa 1.200 frammenti radioattivi pericolosi.Il Ministero russo delle Situazioni emergenziali creerà su richiesta del governo un registro di questi oggetti che conterrà almeno 24.000 oggetti già identificati. Si tratta di rifiuti solidi radioattivi, sostanze chimiche tossiche e munizioni dislocate a una profondità di 500 metri.Il K-19 è un sommergibile nucleare del progetto 658 equipaggiato con missili nucleari balistici. Fu il primo mezzo nucleare sovietico a trasportare missili. Il varo del natante avvenne nell’ottobre del 1959. Nel novembre dell’anno successivo la commissione governativa preposta sottoscrisse il decreto di conclusione dei test cosicché il natante potesse entrare in servizio. Per via delle numerose avarie il sommergibile prese il nome di Hiroshima. Fu dimesso dal servizio nell’aprile del 1990.

https://it.sputniknews.com/20191124/una-nave-dei-vichinghi-di-oltre-1000-anni-trovata-in-norvegia--video-8323340.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sommergibile, difesa