Nei Paesi Bassi proposta per vietare i fast food

Nei Paesi Bassi proposta per vietare i fast food

2021-09-02T19:51+0200

società

alimentazione

paesi bassi

cibo

fast food

Secondo il NL Times, le autorità di cinque città dei Paesi Bassi stanno spingendo per promuovere procedure legali per vietare la fornitura di cibi non sani ai fast food nel tentativo di combattere l'obesità. Si tratta dei comuni di Amsterdam, L'Aja, Rotterdam, Utrecht e Ed. Le autorità di queste città hanno inviato una lettera a Paul Blockhais, segretario di Stato per la salute, il benessere e lo sport, chiedendo maggiori poteri anche per fermare la crescita dei fast food. Va notato che la questione del divieto di fornitura di cibo ai ristoranti fast food è difficile, poiché le città hanno poche opportunità di ridurre la quantità di cibo non sano nelle loro città in conformità con la legge sull'ambiente. "Dal momento che consideriamo il cibo una scelta individuale, i comuni e i governi non possono interferire con questo attraverso una legge sull'ambiente", ha detto a RTL Nieuws Annika de Ruyter, professore associato presso l'Università di Amsterdam. Secondo quanto riferito, il ministero della Salute, del Benessere e dello Sport lavorerà con i comuni per contribuire a rendere più sano il settore alimentare nelle regioni. Parte di questo riguarderà la valutazione di poteri aggiuntivi alle regioni.

paesi bassi

