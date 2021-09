https://it.sputniknews.com/20210902/meyer-di-firenze-sospesi-10-operatori-sanitari-ma-3-si-mettono-subito-in-lista-per-il-vaccino-12759580.html

Meyer di Firenze: sospesi 10 operatori sanitari, ma 3 si mettono subito in lista per il vaccino

L'Ospedale Mayer di Firenze ha adottato una politica dura e, dopo aver vagliato lo stato vaccinale dei suoi 1.500 dipendenti, ne ha individuati 10... 02.09.2021

Così, di questi 10, tre hanno subito prenotato la prima dose di vaccino contro il coronavirus, pur di non perdere lo stipendio a fine mese.Per Alberto Zanobini, direttore generale dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, “questo è il segno che la strada è giusta": sospendere ripaga.Quindi, al momento, al Meyer vi sono 7 infermieri sospesi fino al 31 dicembre, per i quali è stata richiesta sostituzione a tempo determinato. “Confidiamo però che in questo percorso, queste necessità di copertura possano diminuire”, ha concluso Zanobini.L’ospedale fiorentino è solo l’ultimo ad aggiungersi alla lista delle strutture sanitarie pubbliche che hanno sospeso senza stipendio decine, e ormai centinaia, tra medici, infermieri e altri operatori sanitari indisponibili a farsi vaccinare contro il coronavirus. Molti di questi sono ricorsi anche ai tribunali per far valere la loro posizione.In precedenza la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU o CEDU) ha respinto la richiesta dei vigili del fuoco francesi di sospendere la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.

