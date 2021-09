https://it.sputniknews.com/20210902/mario-draghi-e-favorevole-allobbligo-vaccinale-si-12761798.html

Mario Draghi è favorevole all'obbligo vaccinale? "Sì"

Mario Draghi è favorevole all’obbligo vaccinale? “Sì”

Draghi non si scompone e dice come la pensa sull'estensione dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus. 02.09.2021

Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa pomeridiana a cui hanno partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se lui è o meno favorevole all’obbligo vaccinale, ha risposto “sì” senza aggiungere altro ed è andato avanti passando il microfono al ministro Speranza.Lo stato dei vaccini Covid-19Al momento tutti i vaccini contro Covid-19 sono stati approvati dall’autorità dei medicinali europea (EMA) attraverso un protocollo di uso in emergenza. Una procedura che ha garantito il rigore scientifico e la qualità dei farmaci immessi, ma che ora potrebbe essere sostituita dall’approvazione definitiva dei vaccini, al termine dell’analisi dei dati aggiuntivi ricevuti in questi mesi.L’approvazione in via definitiva, una volta recepita anche dall’Italia attraverso la nostra autorità Aifa, potrebbe dare vita all’applicazione di nuove politiche sanitarie rafforzate, tra cui l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie.In Francia, ad esempio, l’obbligo a breve scatterà per tutte le forze dell’ordine.Draghi ha anche replicato “sì” alla domanda sull’applicazione della terza dose del vaccino. Però secondo una nota pubblicata oggi sul sito dell’Ema, il booster vaccinale non sarebbe considerato urgente per la popolazione in generale.Inoltre il premier ha affermato che si avvicina l'obiettivo dell'80% della popolazione vaccinata.

