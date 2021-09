https://it.sputniknews.com/20210902/marche-3-docenti-no-green-pass-tenute-fuori-dalle-scuole-intervenuti-carabinieri-e-polizia-12759474.html

Marche: 3 docenti senza green pass tenute fuori dalle scuole, intervenuti carabinieri e polizia

Marche: 3 docenti senza green pass tenute fuori dalle scuole, intervenuti carabinieri e polizia

Le docenti volevano entrare a scuola, ma sono stati respinti dai presidi di due istituti scolastici tra Pesaro e Fano. 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T21:02+0200

2021-09-02T21:02+0200

2021-09-02T21:02+0200

italia

marche

scuola

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10199517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bf6375cbc0776ce17f4e321fb03f6c30.jpg

Sprovviste del green pass, due insegnanti dell'Istituto Galilei di Pesaro volevano entrare a scuola per lavorare, dopo aver mostrato un documento senza valore, ma non sono state autorizzate a metter piede nell'edificio, segnala l'edizione di Pesaro de Il Resto del Carlino.Le docenti, arrabbiate per il no, si sono rivolte ai carabinieri affinché accertassero la loro presenza all'ingresso della scuola, ma i militari non hanno potuto fare nulla, in quanto la richiesta non rientra nelle loro competenze.La preside del Galilei ha ribadito che solo il green pass autorizza l'ingresso nella scuola.Scena simile è capitata non lontano a Fano, dove un'insegnante senza green pass è stata tenuta fuori dalla scuola: le sue proteste hanno provocato l'intervento della polizia municipale, richiesta per allontanarla.In precedenza, si era saputo che il Tar del Lazio aveva ritenuto legittimo l'uso del green pass per accedere a scuola.

https://it.sputniknews.com/20210901/green-pass-al-via-da-oggi-lobbligo-per-scuole-e-trasporti-ecco-cosa-cambia-12737400.html

giovanni Meditate gente ,meditate a che livello di REPRESSIONE PREVENTIVA soni arrivati i regimi eterni ,adottando misure liberticide sugli individui... 0

msan.mr Fascisti!! 0

2

italia

marche

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, marche, scuola, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass