L'esodo dei migranti dall'Afghanistan: un fiume umano in marcia verso l'Europa

Un video pubblicato dal Daily Mail mostra le immagini di migliaia di profughi afghani in marcia verso l'Iran per raggiungere l'Europa. E Bruxelles è pronta a mettere in campo 600 milioni di euro per fermare l'esodo.

2021-09-02T12:23+0200

Il fiume umano scorre nel deserto, tra le montagne della provincia di Nimruz, al confine con l’Iran. È qui che da giorni il via vai di profughi è incessante. Migliaia di persone, uomini, donne, bambini, anziani, sono in marcia per raggiungere la frontiera iraniana.Ad immortalarli in un video è il Daily Mail, che fotografa la portata dell’esodo. La direzione, per tutti, è una sola: l’Europa. Una volta arrivati al confine, spiega un migrante intervistato dallo stesso quotidiano britannico, i profughi si consegnano ai trafficanti, che dietro compenso li portano in Turchia, da dove sperano di entrare nel territorio dell’Ue.Si incontrano quando cala la sera. I criminali chiedono loro un codice o una parola d’ordine. E chi ne ha diritto riceve indicazioni per proseguire il viaggio in Iran, divisi in piccoli gruppi.Con l’istituzione del nuovo emirato islamico, la situazione sembra destinata a peggiorare anche su questo fronte.La conquista del potere da parte del gruppo fondamentalista ha portato ad un’impennata dei prezzi dei prodotti nei bazar, gli stipendi non vengono pagati da settimane e davanti agli istituti bancari, da poco riaperti per decisione proprio dei talebani, sono decine le persone in fila per riuscire a prelevare la propria quota settimanale di denaro.Quello che si snoda tra le valli di Nimruz è il percorso più lungo e impervio per uscire dal Paese. Per questo è riservato a disperati e poveri, che non possono permettersi rotte alternative, più brevi e sicure.L’obiettivo di Bruxelles, chiarito anche due giorni fa nella riunione dei ministri dell’Interno dei 27, è quello di evitare che si ripetano le stesse scene del 2015. Il piano per scongiurare una nuova ondata di flussi migratori alle porte d'Europa è quello di sostenere i Paesi vicini. Secondo un’indiscrezione lanciata dal Financial Times, in campo ci sarebbero 600 milioni di euro, da destinare agli Stati confinanti, come Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan, per trattenere i rifugiati sul proprio territorio.Le modalità di un possibile accordo sono al vaglio delle autorità europee. Non si tratterà di una replica dell’accordo Ue-Turchia, che nel 2015 contribuì ad allentare la pressione ai confini della "fortezza Europa". Si andrebbe, quindi, verso intese ad hoc, tagliate su misura con i vari Stati.Resta, però, l’incognita dell’Iran, tra i principali snodi dei flussi diretti verso l’Ue, come mostra chiaramente il video pubblicato dal Daily Mail. Il governo di Teheran è sottoposto ad una serie di sanzioni da parte di Bruxelles e il percorso verso un possibile accordo sui rifugiati è irto di ostacoli.*Organizzazione terroristica estremista illegalie in Russia e in molti altri Paesi

