L'appello dei talebani all'Italia: "Riconosca il nuovo governo islamico"

L'appello dei talebani all'Italia: "Riconosca il nuovo governo islamico"

Il portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, in un'intervista a Repubblica, chiede che l'Italia riapra l'ambasciata a Kabul e fa appello al nostro Paese per... 02.09.2021, Sputnik Italia

Il volto “pulito” dei talebani* è quello di Zabiullah Mujahid, il portavoce del nuovo governo islamico, che, in un’intervista a Repubblica, parla del futuro del Paese e dei rapporti con la Cina, definito il “principale partner” dell’emirato.Pechino, spiega il rappresentante degli “studenti coranici” all’inviato del quotidiano a Kabul “è disponibile a investire” per ricostruire l’Afghanistan. Nei piani del governo cinese, va avanti Mujahid, c’è quello di inserire il Paese centroasiatico nel progetto "One belt, one road", la nuova “Via della seta” che collegherà la Cina all’Europa.L’obiettivo, conferma il portavoce dei talebani, sono le materie prime: “Possediamo ricche miniere di rame, che, grazie ai cinesi, potranno tornare in vita ed essere modernizzate”. Pechino, assicura, “rappresenta il nostro lasciapassare verso i mercati di tutto il mondo".Poi parla dei rapporti con Mosca: “Continuiamo a mantenere ottime relazioni con un partner importante e con un peso fondamentale per la regione come la Russia”, garantisce Mujahid. Relazioni, precisa, “politiche ed economiche”. Un primo passo in questo senso, secondo il portavoce, è la riapertura dell’ambasciata italiana a Kabul. “Il vostro – ci tiene a sottolineare - è un Paese importantissimo per noi, per la sua cultura e la storia della filosofia, questo per noi è essenziale".Insomma, i talebani sono pronti ad aprirsi al mondo e promettono di voler ricostruire il Paese, rilanciando l’economia e creando nuovi posti di lavoro. Mujahid non fa mistero del fatto che le relazioni internazionali, in primis con la Cina, servono proprio a questo scopo.Al netto dei dettami della legge islamica, del ritorno del burqa nelle strade di Kabul e del divieto di ascoltare musica in pubblico, i talebani promettono che le donne saranno “protagoniste della società afghana”.Potranno lavorare, anche nei ministeri o nelle forze di polizia, e andare all’università, assicura. Ma non avere un ruolo nel governo come ministro. Il Corano, questo, lo vieta.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

