La scuola ricomincia: previste mascherine obbligatorie e tamponi salivari, già dai 6 anni

02.09.2021

2021-09-02T11:58+0200

2021-09-02T11:58+0200

2021-09-02T12:28+0200

L’Istituto superiore di sanità (Iss) e le Regioni, hanno aggiornato le linee guida di concerto, con tutti gli attori interessati, e così si è deciso di imporre la mascherina a tutti, a partire dai 6 anni in su, senza distinzione.Mascherina che studenti e studentesse dovranno portare anche quando seduti al banco. C’è però un'eccezione a questa regola, ed è il caso in cui tutti i componenti della classe siano vaccinati. In questo caso, tutti gli studenti possono levare la mascherina e respirare senza.Accanto alla mascherina, al via il progetto dei test salivari a campione su alcune scuole italiane. Servirà a testare il tipo di screening e a verificare quanto possa essere presente e diffuso il virus nella popolazione scolastica a livello nazionale, regionale e locale.Obiettivo scuola in presenzaLa missione dichiarata dal ministro dell’Istruzione Bianchi è scuola in presenza per tutti, lo aveva promesso già in primavera e non c’è alcun passo indietro ora rispetto ad allora.Forte dell’appoggio di Mario Draghi e di tutto il governo, quindi, il ministro Bianchi può occuparsi della ripartenza della scuola italiana in presenza, tra protocolli di sicurezza e insegnanti e personale scolastico non ancora vaccinato.Green pass a scuolaCome noto, a scuola è obbligatoria la presentazione del green pass, ma è doveroso, a scanso di equivoci, fare presente che il passaporto vaccinale è richiesto al personale scolastico e ai docenti che fanno il loro ingresso nelle strutture scolastiche.Gli studenti, fino alle scuole superiori comprese, invece, non hanno obbligo di presentazione del green pass. Sono obbligati alla presentazione del green pass, inoltre, gli studenti universitari che accedono agli atenei.Le scuole sentinelleCome dicevamo in apertura, l’Iss ha individuato sul territorio nazionale una serie di istituti scolastici che faranno da “sentinelle”. In questi plessi scolastici si effettueranno tamponi salivari a campione per verificare la diffusione del Sars-CoV-2 sul territorio.Lo screening prevede di sottoporre a tampone salivare 55 mila studenti ogni due settimane, su base volontaria e a turno. Nessun obbligo quindi, ma solo una partecipazione per senso civico.Inizialmente, il test si effettuerà a scuola, poi, nei mesi successivi, a casa, fatto dai genitori. Questo perché al mattino appena svegli il tampone è più preciso, quindi lo studente consegnerà il tampone al personale all’ingresso della scuola.

