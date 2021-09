https://it.sputniknews.com/20210902/keanu-reeves-buon-compleanno-dalle-tue-fan-aspettando-matrix-4-12761457.html

Keanu Reeves, Buon compleanno dalle tue fan, aspettando Matrix 4

Keanu Reeves, Buon compleanno dalle tue fan, aspettando Matrix 4

L'immortale attore Keanu Reeves compie il 2 settembre 57 anni e i social network lo celebrano ricordano non solo la sua carriera come attore ma anche la sua... 02.09.2021

Keanu Reeves è nato a Beirut, Libano, nel 1964, da padre statunitense e madre inglese, dopo la separazione dei genitori si trasferì con la madre ballerina in Canada a Toronto e qui grazie alle sue capacità sportive ottenne la possibilità di giocare come professionista nell’hockey, ma poi optò per la carriera come attore.Non è diplomato perché nessuno capì il suo problema e lo aiutò a completare gli studi, Keanu è infatti dislessico.Ma la dislessia non ha avuto nessuna ripercussione sulla sua carriera come attore che inizia in sordina con la partecipazione in alcune serie televisive poi diventate popolari, ma è con la saga di Matrix che Keanu Reeves conquista la ribalta mondiale.Ed a proposito di Matrix si attende Matrix 4 probabilmente per Natale, dove ancora Reeves vestirà i panni di Neo.Nel frattempo si attende anche l’arrivo nelle sale cinematografiche di John Wick 4 previsto per il 2022.Vita privata di Keanu ReevesKeanu in gioventù si innamorò di Jennifer Syme dalla quale ebbe anche un figlio nel 1999, ma questi morì per una malformazione cardiaca pochi giorni dopo la nascita. La coppia si lasciò e Jennifer morì mesi dopo in un tragico incidente stradale. Del dolore pare abbia detto: “Il dolore si trasforma, ma non scompare”.

2021

