In Grecia tribunale dice no alla sospensione dell'obbligo vaccinale contro il Covid - Video

In Grecia tribunale dice no alla sospensione dell'obbligo vaccinale contro il Covid - Video

Un tribunale greco ha rigettato l'istanza presentata da alcuni medici per sospendere la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. 02.09.2021, Sputnik Italia

grecia

vaccino

coronavirus nel mondo

Secondo il canale della tv pubblica greca ERT, il Consiglio di Stato, la più alta corte amministrativa del Paese, ha respinto una richiesta degli operatori sanitari per sospendere la legge sulla vaccinazione obbligatoria di alcune categorie di cittadini. Un'istanza per sospendere la legge sulla vaccinazione obbligatoria dei lavoratori del settore sanitario è stata presentata al Consiglio di Stato dall'Associazione dei lavoratori degli ospedali pubblici, POEDHN. In precedenza il Consiglio di Stato ha respinto un esposto simile, presentato da 115 persone - medici, infermieri e altro personale ospedaliero in tutta la Grecia - secondo il canale televisivo. La valutazione della seconda parte dell'esposto del POEDHN per l'abolizione della vaccinazione obbligatoria dei lavoratori del settore sanitario è previsto il prossimo 8 ottobre al Consiglio di Stato.Tra l'altro l'istanza di abrogazione della legge sostiene che prima dell'introduzione della vaccinazione obbligatoria, non esisteva documentazione scientifica ed epidemiologica della necessità di tale misura nel settore sanitario e dell'assistenza sociale. L'esposto afferma inoltre che tale provvedimento viola il principio di proporzionalità, non considerando l'adozione di misure più clementi, come i test diagnostici obbligatori per chi non vuole farsi vaccinare. L'introduzione della vaccinazione obbligatoria di alcune categorie di cittadini ha suscitato proteste in Grecia. Il 1° settembre si sono svolte diverse manifestazioni vicino agli ospedali. Gli operatori sanitari in Grecia hanno scioperato 5 ore e condotto manifestazioni in tutto il Paese contro l'obbligo vaccinale.In precedenza la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU o CEDU) ha respinto la richiesta dei vigili del fuoco francesi di sospendere la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.

giovanni Un solo regime ,un solo governo, un solo sistema di pensiero unico da adottare ...per tutti...attraverso la repressione preventiva ,l imposizione preventiva ,la sorveglianza di massa globalizzata....ONLY ONE WORLD DOMINIO DEGLI ELETTI! 1

giovanni LA GLOBALIZZAZIONE MONDIALE SI TRASFORMA IN GLEBALIZZAZIONE DI MASSA! 1

grecia

grecia, vaccino, coronavirus nel mondo