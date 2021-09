https://it.sputniknews.com/20210902/il-5-novembre-uscira-il-nuovo-album-voyage-degli-abba-dopo-40-anni-12763916.html

Il 5 novembre uscirà il nuovo album 'Voyage' degli Abba dopo 40 anni

Il leggendario gruppo pop svedese Abba ha annunciato che pubblicheranno il loro nuovo album "Voyage" il 5 novembre, dopo una pausa di quasi 40 anni, secondo... 02.09.2021, Sputnik Italia

Si segnala che i primi due brani dell'album sono già disponibili. I musicisti svedesi hanno anche rivelato che in onore del loro nuovo album terranno un concerto al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. Il quotidiano Sun aveva commentato che lo spettacolo con nuove canzoni era inizialmente previsto per il 2019, ma la pandemia di coronavirus ha mandato all'aria il progetto. Gli Abba sono uno dei gruppi musicali di maggior successo nella storia della musica pop. Creato nel 1972 e intitolato alle prime lettere del nome di ciascun membro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid), il gruppo non ha mai annunciato ufficialmente il proprio scioglimento, ma dai primi anni '80 non si sono esibiti in concerto o pubblicato nuove canzoni.

