Herat, donne manifestano contro l'esclusione dalla politica sotto il dominio dei talebani

Herat, donne manifestano contro l'esclusione dalla politica sotto il dominio dei talebani

Una fonte anonima ha riferito a Sputnik che un corteo di donne sarebbe sceso in piazza nella città afgana di Herat, nella parte occidentale del Paese, stamane... 02.09.2021, Sputnik Italia

Attiviste, studentesse e lavoratrici del governo hanno chiesto che i loro diritti venissero rispettati, avvertendo che nessun governo potrebbe essere stabile senza la partecipazione delle donne.Zabihullah Mujahid, uno dei portavoce dei talebani*, ha riferito al quotidiano La Repubblica che non ci sarebbero stati ministri donna nel nuovo governo di unità, che il regime è sul punto di formare. Mujahid non ha tuttavia escluso che le donne possano assumere ruoli minori nell'amministrazione, nella polizia e nella magistratura.All'inizio di agosto, un’altra manifestazione di donne aveva attraversato la città, senza opposizioni e senza che nessuno cercasse di fermarle, scandendo le loro richieste, compreso il rispetto dei diritti politici, civili e delle donne in generale.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

raus jUEde Chiedete ai vostri uomini di difendervi, senza rompere i coglioni all'occidente, visto che, tolti i governanti kalergici al soldo di soros e la loro clack sinistroide cerebrolesa, agli occidentali non gliene frega una beata mazza. 2

FRANCO Cosi grazie alla democrazia coranica prenderanno 4 legnate 0

afghanistan

