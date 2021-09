Green Pass: Salvini all’attacco, ma con Draghi nessuna telefonata

https://it.sputniknews.com/20210902/green-pass-salvini-allattacco-ma-con-draghi-nessuna-telefonata-12756124.html

La mossa politica della Lega per uscire dall’angolo è stata votare no al green pass in Commissione alla Camera. 02.09.2021, Sputnik Italia

Una presa di posizione politica che ha fatto subito scattare i campanelli d’allarme in casa Partito Democratico, dove il segretario Enrico Letta ha bollato l’iniziativa come una scelta della Lega di stare fuori dalla maggioranza di governo.Lo strappo per ora non ha coinvolto il presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale è silente sull’argomento, e dalla Lega fanno sapere che tra Matteo Salvini e Draghi non vi è stata alcuna telefonata, riporta l’Adnkronos.Tra Salvini e Draghi, invece, prossimamente è previsto un incontro in persona per concordare e organizzare l’impegnativa agenda di riforme previste per l’autunno, tra cui anche la manovra economica del 2022.Sul green pass, la Lega mantiene quindi la sua linea e, anzi, rilancia, chiedendo al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle di votare a favore della loro proposta di fornire i tamponi gratis anche ai no-vax:Ed ora la Lega attende in Commissione i due partiti per il voto.Intanto il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza di insegnanti e operatori scolastici non vaccinati che avevano richiesto di abolire l’obbligo della presentazione del green pass per presentarsi a scuola.Per il Tar del Lazio, le normative ministeriali sono lecite e si possono applicare senza alcun danno per i diritti.

