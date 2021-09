https://it.sputniknews.com/20210902/giappone-gli-scienziati-producono-il-primo-filetto-di-carne-sintetica-12758702.html

Giappone, gli scienziati producono il primo filetto di carne sintetica

Il filetto di manzo sintetico, molto simile, almeno all'apparenza, all'originale, è stato creato da un'equipe di ricercatori dell'Università di Osaka...

Gli scienziati giapponesi hanno prodotto un filetto di manzo Kobe quasi indistinguibile dall'originale.In uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori giapponesi dell'Università di Osaka hanno raccolto due tipi di cellule staminali bovine, le hanno incubate e poi le hanno trasformate in cellule muscolari, grasse e con vasi sanguigni, utilizzando la biostampa 3D. Successivamente, hanno disposto le fibre in modo da riprodurre la struttura del vero filetto di carne Kobe.Sfruttando questo processo, asseriscono gli autori dello studio, è possibile creare una bistecca completamente personalizzata in base ai gusti e alle esigenze alimentari dei consumatori.

2021

