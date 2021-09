https://it.sputniknews.com/20210902/fedez-ferragni-la-serenata-sul-lago-di-como-per-il-terzo-anniversario-12758801.html

Fedez-Ferragni, la serenata sul Lago di Como per il terzo anniversario

Fedez-Ferragni, la serenata sul Lago di Como per il terzo anniversario

I “Ferragnez” si regalano una serata magica sul Lago di Como per festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio. La sorpresa la riserva Fedez alla moglie... 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T21:33+0200

2021-09-02T21:33+0200

2021-09-02T21:33+0200

musica

fedez

gossip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/12758610_0:280:1080:888_1920x0_80_0_0_dfeb738fe990e66b6236d5fc3f132fad.jpg

Per l’occasione, Fedez avrebbe composto una canzone, dedicata alla sua Chiara, che recita:Uno show ben organizzato, come quello di tre anni fa, quando sul palco dell’Arena di Verona Fedez si inginocchiò ai piedi dell’allora fidanzata e le chiese di sposarlo.Mentre Fedez ha pubblicato una sola fotografia della serata a sorpresa, la Ferragni è stata più generosa, condividendo ben quattro post dedicati alla serata, di cui due sono video.In uno di questi due video si vede la Ferragni, a bordo di un motoscafo, giungere al centro del Lago di Como, dove ad attenderla su di una piattaforma galelggiante c’è Fedez con una chitarra e altri due musicisti.Al termine della canzone la coppia Ferragnez si abbraccia e ascolta unita il pianista.Si vocifera che presto Fedez potrebbe lanciare un nuovo disco e che la canzone dedicata alla moglie potrebbe far parte del nuovo album del cantante milanese.

Zecca Comunista Io inviterei le persone (specialmente quelle con i figli) di osservare con l'attenzione il video di Fedez della canzone "bimbi per strada".Considerato che non siamo tutti uguali può darsi ché la mia sensazione di inadeguatezza a questo mondo sarà un caso isolato. Cmq mi piacerebbe che qualcuno mi illumini e magari mi mostra un altra dimensione. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica, fedez, gossip