https://it.sputniknews.com/20210902/draghi-in-conferenza-stampa-solidarieta-a-vittime-dei-no-vax-vaccinatevi-12759837.html

Draghi in conferenza stampa: solidarietà a vittime dei no-vax; vaccinatevi

Draghi in conferenza stampa: solidarietà a vittime dei no-vax; vaccinatevi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso solidarietà alle vittime dei no-vax in una conferenza stampa. 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T16:24+0200

2021-09-02T16:24+0200

2021-09-02T17:36+0200

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/12680235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e50e5e755a4a2a3d9646a518783f586d.jpg

Nei giorni scorsi i gruppi no-vax e 'no green pass' hanno scatenato un'offensiva nei confronti di politici, medici, virologi, personaggi televisivi favorevoli alla vaccinazione e al certificato verde. Sulla chat Telegram "Basta Dittatura" sono stati diffusi persino i contatti personali allo scopo di inviare insulti ed intimidazioni come punizione per aver avallato i provvedimenti anti-contagio e i vaccini.Il premier ha anche annunciato che si avvicina l'obiettivo dell'80% della popolazione vaccinata.Inoltre, il 91.5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino.Ha toccato il tema del green pass, dicendo che "l’applicazione del green pass mi pare stia andando bene. Sui trasporti ci saranno sempre dei casi di foto di mezzi pieni, ma in generale la preparazione è stata ben fatta". Ha aggiunto che l'uso del green pass "verrà esteso".Parlando della situazione in Afghanistan, il premier ha sottolineato che l'Unione Europea "indubbiamente" è stata assente. "L'Ue indubbiamente è stata abbastanza assente, su certi piani perché non organizzata. C'è molto da fare. Non credo all'abbandono e all'isolazionismo".Ad inizio agosto, i talebani* hanno lanciato una vasta offensiva contro le forze governative afghane, alla luce della decisione degli USA di ritirare le proprie truppe. Il 15 agosto, i talebani sono entrati nella capitale Kabul e hanno occupato il palazzo presidenziale e, il giorno successivo, hanno dichiarato la fine della guerra.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

Don Camillo Si condivide in toto il discorso di Draghi. Molto bene! 👏👏👏👏👏👏 3

ken shiro questo e fuori di testa non c'è nessuna violenza semmai l'esatto contrario , i media di regime con i loro lacchè sponsorizzati dalla scienziah che molestano e terrorizzano la gente, infatti alla ultima manifestazioni erano tuttta gente normale apartitica per fortuna. ma che cazzate spara il rettile? 3

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mario draghi