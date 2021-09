https://it.sputniknews.com/20210902/covid-gli-anestesisti-i-no-vax-si-pentono-quando-arrivano-in-rianimazione-12762544.html

Secondo il presidente dell'Associazione anestesisti italiani critica i no-vax: "Si convincono della realtà della malattia solo quando sono nel letto di rianimazione”. E invoca l'obbligo vaccinale.

Il 90 per cento di chi finisce nei reparti di rianimazione con il Covid non è vaccinato. È il dato fornito all’Adnkronos Salute da Alessandro Vergallo, il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac).La maggior parte di loro, secondo l’esperto, quando arriva in terapia intensiva si pente di non aver effettuato la vaccinazione. È gente, insiste, che “vive in una realtà virtuale", dove però non ci sono competenze scientifiche. Il portavoce degli anestesisti italiani si dichiara a favore dell’obbligo vaccinale. La “moral suasion” non sta funzionando, dice all’Adnkronos, per quello “zoccolo duro” di “over 40-50 che fa resistenza”.Tuttavia, per Vergallo, l’ipotesi avanzata dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, di far sostenere i costi delle cure ai pazienti no-vax “non è praticabile”. Difficile, per l’esperto, anche prevedere cosa succederà nelle prossime settimane nei reparti di terapia intensiva. Vergallo prevede un aumento dei ricoveri, ma l’eventualità che i posti letto possano saturarsi dipenderà da diversi fattori. Tra questi ci sono le misure prese dalle regioni per ampliare le capacità delle rianimazioni, la durata della protezione offerta dai vaccini, la possibile diffusione di varianti più contagiose e il livello di circolazione del virus che verrà raggiunto con la riapertura delle scuole.

raus jUEde Restituite l'idrossiclorochina e non ci sarà bisogno di rianimazione. Anche perchè se siamo costretti a venircela a prendere da soli vi facciamo vedere chi si dovrà pentire. 1

1

2021

