Confermata durata 12 mesi per green pass

Arriva la conferma normativa che il green pass estende la sua durata dagli attuali 9 mesi a 12 mesi di validità. La modifica è stata approvata dalla... 02.09.2021, Sputnik Italia

L’upgrade temporale del green pass non ricorda soltanto i vaccinati, ma anche chi aveva contratto il Covid-19 e aveva una durata di 6 mesi del pass vaccinale.Un altro emendamento proposto sempre dall’attuale maggioranza di governo, prevede che tra i tamponi validi per avere il green pass temporaneo vi sia anche quello salivare ma molecolare. Una aggiunta coerente con la scelta di condurre un monitoraggio bisettimanale di scuole sentinella durante l’anno scolastico, effettuando a campione e su base volontaria test salivari sugli studenti.Le tensioni sul decreto green passIl 6 settembre, lunedì, il testo del decreto green pass passerà dalle Commissioni alla Camera per ottenere l’approvazione definitiva con la conversione in legge.Tuttavia in Commissione sono passati degli emendamenti proposti da Claudio Borghi, leghista apertamente contrario a ogni forma di obbligo e che ha sempre strizzato l’occhio ai no-vax partecipando anche a una loro manifestazione a Roma. Gli emendamenti sono stati appoggiati non solo da Fratelli d’Italia come era facile ipotizzare, ma anche dagli ex del Movimento 5 Stelle che hanno il dente avvelenato nei confronti del loro ex partito.Gli emendamenti hanno creato non poco sconcerto all’interno della maggioranza, tanto che il segretario del Pd Enrico Letta ha considerato la Lega fuori dalla maggioranza e chiesto un chiarimento politico.In una conferenza stampa di oggi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha confermato l'estensione del green pass.Tra circa un mese si svolgeranno in Italia le elezioni amministrative nelle maggiori città italiane.

raus jUEde In pratica, finito l'effetto protettivo del vaccino, ci penserà il green pass a proteggere mentre si infettano gli altri. Per chi non lo avesse capito è una soluzione criminale per infettare il più possibile i non vaccinati avendo un patentino di immunità fornita dal governo. Altro che minacce sul computer: arriveranno direttamente con pallottola blindata. 1

antonio bonvecchio buffonate da Paese ormai servo della cricca USA-GB-NATO 0

