Cingolani: "Ambientalisti radical chic peggio della catastrofe climatica" e rilancia il nucleare

Fanno discutere le parole del ministro della Transizione Ecologica che si è scagliato contro l'ambientalismo "ideologico". E rilancia il dibattito sul nucleare: "Con le nuove tecnologie da folli non considerarlo".

2021-09-02T16:33+0200

politica

nucleare

ambientalisti

roberto cingolani

“Gli ambientalisti radical chic” sono “peggio della catastrofe climatica”. Con queste parole il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ieri, dal palco della terza edizione della scuola di formazione politica di Italia Viva a Ponte di Legno, in Lombardia, si è scagliato contro l'ambientalismo "ideologico".Gli “ambientalisti oltranzisti, ideologici (...) sono parte del problema”, ha detto il ministro riferendosi al dramma dei cambiamenti climatici ed invocando “un confronto” scevro da preconcetti. Ma la sua posizione ha sollevato una vera e propria ondata di indignazione da parte dei verdi, che lo accusano di insultare il mondo ecologista. “Mai un ministro della Repubblica si è espresso con tanta sconsideratezza e assenza di rispetto per una comunità di persone che nel nostro Paese si batte come lui” ha replicato Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde.Secondo l’ambientalista, il ministro sarebbe responsabile di aver inaugurato con le sue parole “una campagna di paura contro la transizione ecologista per fermare la modernizzazione e difendere gli interessi delle lobby del petrolio”.Durante il suo intervento a Ponte di Legno, il ministro, che è anche fisico e accademico, ha rilanciato anche il dibattito sul nucleare.Le nuove tecnologie, per il ministro, hanno cambiato lo scenario. Sbagliato, quindi, secondo Cingolani, demonizzare aprioristicamente questa fonte di energia alternativa.Anche qui richiama i critici al pragmatismo: “Stiamo ai numeri, quando saranno disponibili prenderemo le decisioni”.Come ha già fatto in passato, il ministro ha poi messo in guardia sui rischi della transizione ecologica: “Deve essere sostenibile, sennò non si muore di inquinamento, ma di fame”. L’industria, è il ragionamento, deve prima “adeguarsi a queste trasformazioni”, per evitare ripercussioni disastrose sulla tenuta sociale e del mercato del lavoro.

ken shiro siete una sciagura entrambi culattoni di merda 0

raus jUEde Cingolani ha espresso il suo ultimo desiderio. Inumato vivo insieme alle scorie radioattive. 0

politica, nucleare, ambientalisti, roberto cingolani