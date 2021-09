https://it.sputniknews.com/20210902/cina-presidente-xi-jinping-annuncia-di-voler-fondare-borsa-di-pechino-12759093.html

Cina, presidente Xi Jinping annuncia di voler fondare borsa di Pechino

Cina, presidente Xi Jinping annuncia di voler fondare borsa di Pechino

02.09.2021

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che il Paese fonderà una nuova borsa valori con sede a Pechino. Secondo il capo di Stato, la nuova borsa si focalizzerà su società cinesi più piccole. Inoltre il presidente cinese ha promesso di "approfondire" le riforme del "nuovo terzo consiglio", noto anche come National Equities Exchange and Quotations (NEEQ), un'entità fondata nel 2006 per aiutare le start-up cinesi di prospettiva. Nell'ambito del filone di riforme annunciate nel 2019, il NEEQ ha iniziato a valutare le diverse piccole e medie imprese in base alle loro prestazioni: la borsa quoterà le aziende con le migliori prestazioni e quindi le avrebbe aiutate a svilupparsi ulteriormente e attrarre finanziamenti. Il nuovo istituto finanziario integrerà due borse della Cina continentale, le borse di Shanghai e Shenzhen, e una con sede a Hong Kong - The Stock Exchange of Hong Kong. L'hub finanziario di Shenzhen è noto per avere in listino principalmente le società con partecipazione statale, mentre la Borsa di Shanghai è considerata la più grande borsa valori della regione asiatica. Una parte significativa delle società cinesi è quotata alla borsa di Hong Kong, che è attualmente è quella con la crescita più alta in Asia. Beneficia del regime finanziario speciale che consente il libero accesso degli investitori stranieri, dando così alle società quotate l'opportunità di negoziare in tutto il mondo.

