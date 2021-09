https://it.sputniknews.com/20210902/camicie-contro-velo-il-vaccino-anti-covid-divide-fratello-e-sorella-nel-vicentino-12762807.html

Camicie contro velo: il vaccino anti-Covid divide fratello e sorella nel Vicentino

Camicie contro velo: il vaccino anti-Covid divide fratello e sorella nel Vicentino

Primo Brugnaro, medico in pensione 72enne, ha denunciato la sorella Angela alla Curia di Vicenza per propaganda no-vax ad altre suore del monastero di... 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T20:34+0200

2021-09-02T20:34+0200

2021-09-02T20:34+0200

veneto

vaccinazione in italia

italia

papa francesco

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/9475356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa05fef8af22e0eb3be614d56f6534e6.jpg

Lo scontro ideologico tra vax e no-vax è arrivato persino a dividere le famiglie, un fratello da una sorella. Lo testimonia quello successo nel vicentino, dove la madre superiora del monastero di Montegalda Angela Brugnaro è stata denunciata alla Curia di Padova dal fratello Primo, medico 72enne in pensione e volontario per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, proprio per propaganda no-vax nei confronti delle altre suore del convento, convinte a non indossare la mascherina e a non farsi vaccinare.Per il medico in pensione, la sorella, a cui vuole "un bene enorme", è attiva anche sulle chat a difesa delle tesi no-vax.A sua volta la madre superiora si è difesa sostenendo di non essere contraria alla vaccinazione contro il Covid, ma di aspettare un siero "più sicuro".Poi ha smentito di aver "indottrinato" le altre suore, sottolineando di aver dato "libertà di scelta".In Italia, secondo gli ultimi dati, 78.163.954 sono le dosi di vaccino somministrate e 38.077.685 persone (70,50% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

veneto

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

veneto, vaccinazione in italia, italia, papa francesco, coronavirus in italia